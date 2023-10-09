Eyfel kulesinde satılan yiyeceklerin kanalizasyonda saklandığı ortaya çıktı

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, Paris Eyfel Kulesi'nin çevresindeki satıcıların gıda ürünlerini rögar kapaklarının altındaki boşluklarda tuttukları ortaya çıktı.

Haberde satıcıların pankek ve krep için hazırladıkları karışıma sinen lağım kokusu ve kötü tadı yok etmek amacıyla üzerine bolca vanilya şekeri serptikleri iddia edildi.

BÖLGE SAKİNİ ANLATTI

Haberde bir bölge sakininin Paris'in 7. Bölge Belediyesine gönderdiği videoda sadece pankek ve krep değil satılan içecek ve etlerin de hijyen koşullarına uyulmadan hazırlandığına ilişkin görüntülerin yer aldığı bildirildi.

Başka bir bölge sakininin de soğutma kabini bulunmayan kamyonetlerin düzenli olarak bölgeye yiyecek teslim ettiğine çok defa şahit olduğu kaydedildi.

Sokak lezzetlerini pişirmede kullanılan mangalların son derece kirli olduğu ve yiyeceklerin pek çok kez ısıtıldığı belirtildi.