Eylem Tok harekete geçmişti! İade sürecinde28 günlük ek süre tanındı

Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Dilekçe üzerine, davaya bakan savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkemenin onayına rağmen Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye teslim edilmesine yönelik bir emir çıkarmayacağını belirtti. 28 günlük süre boyunca, Tok ve Cihantimur’a hukuki itiraz haklarını kullanma fırsatı verileceği ifade edildi.

HABEAS BAŞVURUSU DURUMUNDA İADE SÜRECİ DURACAK

Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 gün süreye sahip oldukları belirtildi. Eğer bu süreç içinde bir Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkeme bu başvuruyu incelemeden iade süreci durdurulacak. Mahkeme, başvuruyu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı, Tok ve oğlunun iadesi için teslim emri çıkarabilecek.

HAKİM DONALD L. CABELL’İN KARARI

Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin kararını verdi. Karar, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok’un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesinin imzalanarak Dışişleri Bakanlığı’na iletileceğini, ancak bu belgenin kayda geçmesinden sonra 28 gün boyunca Tok’un Türkiye’ye teslim edilmeyeceğini belirtti. Eğer Tok, bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yaparsa, mahkeme başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek.

İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vererek, Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.