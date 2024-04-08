Eylem Tok kime 200 bin dolar verdi? ABD’den şoke eden bir bilgi geldi

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi’nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan Timur Cihantimur (17)'un yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü.

Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

"ABD BASININA 200 BİN DOLAR DAĞITTI"

CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, anne ve oğlu hakkında önemli bilgilere ulaştı. Şenlik, 'Eylem Tok’un ABD’de bazı basın organlarına 200 bin dolar dağıttığına dair iddia var. ABD’de bir başkası adına araba aldıkları ve gidecekleri yere bu araçla seyahat ettikleri yönünde bir iddia var. Üçüncüsü ise Timur Cihantimur’un psikolojisinin tamamen bozuk olduğu ve ABD’de online bir psikologdan tedavi aldığı yönünde ifadelerini kullandı.

"BUNLAR HER ŞEY YAPABİLECEK İNSANLAR"

Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında oğlunu kaybeden Özer Aci şu açıklamalarda bulundu:

Orada o çocuğa araba vermesin. Oranın trafik şartları daha ağırdır. Arabada başkasının adına almıştır. Eylem hanımın tüm söylemleri yalan oldu. Eminim orada değişik kılıklara da girmiştir. Bunlar her şey yapabilecek insanlar.

38 gündür acımızı içimizde yaşıyoruz. Buraya gelmeden oğlumun annesini mezarının başına götürdüm, bu ilk oldu.

"OĞLUM GİBİ TORUNUM DA YAZILIM MÜHENDİSİ OLACAK"

Bizim de evlat sahibi olduğumuzu Eylem hanımın unutmamasını istiyorum. Burada küçük bir yavrumuz var nereye kadar kaçacak. Oğlumun bana emaneti. Ona iyi bir eğitim aldırmak istiyorum. Oğlum nasıl yazılım mühendisi oldu ise vatana millete hayırlı olması için çalışacağım. Çevremiz bize destek veriyor ilaçlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Git gide içimdeki yaraya alışıyorum, gelsinler içimdeki yaraya bir nebze su serpsinler.

Ben her şeyden önce şuna inanıyorum. Merhametli bir babayım. Doktor olmuş ama insan olamamış. Bana taziyeye geldiğini söylüyor kimle geldiğini bilemiyorum. Şu kibrini gururunu bir kenara bıraksın gelsin baş sağlığı dilesin. Oğlu ve eski hanımı gelir teslim olur yüreğimize su serpilir.

Gerçekler muhakkak ortaya çıkacaktır. Eylem hanım ailemle iletişime geçmedi. Aile dostumuzla Whatsapp üzerinden yazışmalar var; geleceğim, teslim olacağım