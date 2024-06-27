Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakayı ele verdiği anlar ortaya çıktı

İstanbul'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Tok ve oğlu, 14 Haziran'da ABD'de polis ekipleri tarafından yakalanmış ve mahkemeye çıkarılmışlardı.

ABD mahkemesi, kefalet ücretine rağmen her ikisinin de tutuklu olarak yargılanmasına karar vermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada, Tok ve oğlunun iadesiyle ilgili sürecin devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye'nin konuştuğu olayda, Eylem Tok ve oğlu Timur'un yakalanma anlarına dair görüntüler ilk kez 24 TV'de yayımlandı.

DAVA 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davanın ikinci duruşması, daha sonra alınan bir kararla 1 Temmuz'a ertelendi. Duruşmanın, 1 Temmuz'da Türkiye saati ile 19.00'da yapılacağı belirtildi ancak erteleme nedeni açıklanmadı. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

Adalet Bakanlığı, Eylem Tok için ek bir bilirkişi raporu hazırlatarak davanın görüldüğü Boston Federal Mahkemesi'ne gönderdi. Bu dosyada en önemli detaylardan biri, Eylem Tok'un olay yerinden Oğuz Murat Aci ve diğer yaralıların telefonlarını toplatmasıydı. Tok'un işlediği 'yağma' suçu, Amerika'ya gönderilen dosyada tüm detaylarıyla anlatıldı.

BABASIYLA 10 GÜNDÜR KONUŞMUYOR

Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde, Cihantimur'un son bir haftada üç ayrı kavga olayına şahit olduğunu, bu kavgalarda gardiyanların çocuklara biber gazıyla müdahale edip onları üç gün hücreye kapattıklarını belirtti. Ayrıca, Cihantimur'un kullanması gereken ilaçların hala temin edilmediğini ve babasıyla telefon görüşmesi yapmasının on gündür sağlanamadığını, bu kez de telefon numarasının sisteme yanlış girildiğini dile getirdiler.