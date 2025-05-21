Eylem Tok ve Timur Cihantimur davasında şaşırtan gelişme! Ölen gencin ailesi açıkladı

Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönden gelen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya sebep olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye gittikleri belirlenmişti. Boston'da gözaltına alınarak tutuklanan Cihantimur ve Tok, Türkiye'ye iade edildi ve yargılanmaları Türkiye'de devam ediyordu.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIMIZ KARŞILANMIŞTIR"

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Oğuz Murat Aci’nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında şikayetlerini geri çekti. Ailenin “Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır” dediği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının şüphelilerinden Timur Cihantimur ve Eylem Tok, Türkiye'yi terk ederek ABD'ye kaçtılar.

Tok ve Cihantimur, ilk olarak 18 Haziran 2024'te Boston’da hakim karşısına çıkarıldı.

Eksik belgeler nedeniyle Tok hakkındaki dava 27 Haziran’a, Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran'a ertelenmişti.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetmişti