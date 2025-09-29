Eylül ayı enflasyonunda artış beklentisi! İşte beklenen sonuç detayları

Ekonomistlere göre, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,04 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih

Ekonomistlerin yıl sonu

enflasyon beklentisi (Yüzde)

Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak27,584,295,03
Şubat28,672,972,27
Mart30,622,872,46
Nisan31,163,243
Mayıs31,172,101,53
Haziran30,411,531,37
Temmuz30,322,342,06
Ağustos29,701,792,04
Eylül30,092,47

