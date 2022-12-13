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Gupse Özay'dan esprili yorgunluk videosu

Meslektaşı Burak Arduç'la olan evliliğinin ikinci yılında anneliği tadan Gupse Özay, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 18:33
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Eylül ayında anne olan Gupse Özaydan esprili yorgunluk videosu

Gupse Özay'dan esprili yorgunluk videosu
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Başrolünü üstlendiği Deliha filminde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 2020 yılında nikah masanına oturan Gupse Özay, evliliğinin ikinci yılında annelik duygusunu tattı.

Bu yılın Eylül ayında kızı Jan Asya'yı kucağına alan Gupse Özay, Instagram hesabından annelik sürecinin nasıl gittiğine dair esprili bir paylaşımda bulundu.

"Bebekle bakım" notunu düştüğü paylaşımında gözlerinin altı uykusuzluktan mosmor olmuş görünen Özay, videosunda tatlı bir yorgunluk yaşadığını ve bu üç ayın son derece keyifli geçtiğini söylüyor.

Özay'ın bu videosu yakın arkadaşları tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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