Gupse Özay'dan esprili yorgunluk videosu

Başrolünü üstlendiği Deliha filminde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 2020 yılında nikah masanına oturan Gupse Özay, evliliğinin ikinci yılında annelik duygusunu tattı.

Bu yılın Eylül ayında kızı Jan Asya'yı kucağına alan Gupse Özay, Instagram hesabından annelik sürecinin nasıl gittiğine dair esprili bir paylaşımda bulundu.

"Bebekle bakım" notunu düştüğü paylaşımında gözlerinin altı uykusuzluktan mosmor olmuş görünen Özay, videosunda tatlı bir yorgunluk yaşadığını ve bu üç ayın son derece keyifli geçtiğini söylüyor.

Özay'ın bu videosu yakın arkadaşları tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.