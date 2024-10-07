Eylül ayında yüzlerce araç trafikten men edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eylül ayında yüzlerce araç trafikten men edildi

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 891 araç trafikten men edildiği açıklandı.

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 891 araç trafikten men edilirken, 314 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Eylül ayı içerisinde 75 bin 759 araç kontrol edildi. 891 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edilirken, 314 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Eylül ayı boyunca 263 maddi hasarlı, 294 yaralanmalı, 4 ölümlü olmak üzere toplam 561 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 423 kişi yaralandı.

Son Haberler
Arkas Spor, Efeler Ligi’nden çekiliyor
Arkas Spor, Efeler Ligi’nden çekiliyor
Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira
Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira
Çin'in döviz rezervleri eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı
2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı