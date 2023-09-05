Eylül adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Eylül isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eylül ne demek? Eylül isminin anlamı nedir?
EYLÜL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eylül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtı:
- Erdemli, üstün kişi.
- Açık kestane rengi.
- Yılın dokuzuncu ayı. Sonbahar mevsiminin ilk ayı.
EYLÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Eylül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Eylül ismini koymak caizdir.