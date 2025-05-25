Eynesil’de yürek yakan kaza: Minik Eymen hayatını kaybetti!

Kaza, saat 20.30 civarında Eynesil ilçe merkezinin giriş kavşağındaki ışıklarda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sahil bölgesindeki bir düğün salonunda annesiyle birlikte programa katılan Eymen, dönüş yolunda bisikletiyle karşıya geçerken 61 AFE 545 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Olay yerinden geçen bir doktor, kazanın ardından küçük Eymen’e ilk müdahaleyi yaptı. Hemen ardından gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eymen’i Eynesil Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

Yaklaşık bir saat boyunca hayata döndürülmeye çalışılan küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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