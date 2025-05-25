Eynesil’de yürek yakan kaza: Minik Eymen hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eynesil’de yürek yakan kaza: Minik Eymen hayatını kaybetti!

Giresun’un Eynesil ilçesinde 8 yaşındaki Eymen Kabakulak, bisikletiyle karşıya geçerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 civarında Eynesil ilçe merkezinin giriş kavşağındaki ışıklarda meydana geldi.

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Alınan bilgilere göre, sahil bölgesindeki bir düğün salonunda annesiyle birlikte programa katılan Eymen, dönüş yolunda bisikletiyle karşıya geçerken 61 AFE 545 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Olay yerinden geçen bir doktor, kazanın ardından küçük Eymen’e ilk müdahaleyi yaptı. Hemen ardından gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eymen’i Eynesil Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

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Yaklaşık bir saat boyunca hayata döndürülmeye çalışılan küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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