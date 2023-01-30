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EYT'de kritik gün bugün. Herkesin gözü kulağı bu haberde...

Meclis, yoğun mesai ile yeni haftaya giriş yaptı. EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:06
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EYT düzenlemesi bugün Meclis'e sunuluyor

EYT'de kritik gün bugün. Herkesin gözü kulağı bu haberde...
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EYT düzenlemesinde artık sona gelindi. TBMM önemli konuları ele alacağı yoğun haftaya başladı. Bunlardan biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi. EYT düzenlemesi ile bugün önemli bir aşamaya geçiliyor.

EYT MECLİS'E GELİYOR

Milyonları ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin teklif, Meclis'e geliyor. Geçen hafta AKP grubunda imzaya açılan EYT teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor.

Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi de komisyonda ele alınacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında olacak.

Teklif ilk olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. 

Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

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DAG FARE DOĞURDU
30.01.2023 11:45
MİLLET AÇIKLAMA BEKLİYOR ADAM ÇIKIP AKLIMIZLA ALAY EDİYOR YOK EMEKLİLİK İÇİN ÜÇ KATOGORİ VARMIŞ YAŞ, GÜN , HİZMET YILI, HİÇ KİMSE BİLMİYORDU LÜTFETTİNİZDE NE ZAMAN ÇIKACAK EYT  
 
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