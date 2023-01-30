Kritik gün bugün. EYT'lilerin gözü saat 11.00'de

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

EYT BAŞKANLIĞA SUNULACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün toplanarak borçların yapılandırılarak ödenmesini içeren düzenlemeye yönelik teklifi görüşecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na bugün sunulması bekleniyor. Düzenlemenin detaylarının saat 11.00'de gerçekleştirilecek basın toplantısı ile duyurulması bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonları ilgilendiren EYT teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Yetkililer teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.

Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

İLK MAAŞLARIN ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

FAYDALANACAKLARIN YAŞ ORTALAMASI 49,9

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi.

Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin civarında olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta kamuda 51 bin kişinin emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek."

Bilgin, kamu çalışanlarının yanı sıra bir de EYT'ye hak kazanan ancak aldığı yüksek aylıkları kaybetmemek için emekli olmayı istemeyecek kalifiye işçilerin olduğunu belirtti. Bilgin, şunları kaydetti:

"Büyük kuruluşlarda çalışan kalifiye işçiler, işverenleri ile oturup anlaşacaklar.

Bunlar ya emekli olmayacaklar ya da işveren onlara diyecek ki 'emekli olduğunuz tarihteki rakamlar üzerinden kıdem tazminatınızı vereceğiz, şimdi emekli olmayın' oradan da emekli olmayacak olanlar olabilir. Dolayısıyla emekli olacak sayının yarı yarıya inmese bile ona yaklaşacağını düşünüyoruz."