EYT mağdurları sokağa çıkacak

Kaynak: Haber Merkezi
EYT mağdurları sokağa çıkacak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde, 1 günle 17 yıl kaybeden yurttaşlar, İstanbul’da bir miting gerçekleştirecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde, sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar emekli olabildi fakat sigorta girişi bu tarihten sonra olanlar 17 ve 20 yıl arasında emekli olmayı bekleyecek. Bu sebeple düzenlemeye olan tepkiler büyüyor.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 21 Ocak günü İstanbul’da bir miting yapma kararı aldı.

EMADDER Yöneticisi Aykut Uğurlu, büyük bir mağduriyetin olduğunu belirtti ve sigortaya giriş yılı sebebiyle emeklilikte adaletsizliğin oluştuğunu vurguladı. “Onları 5 bin 975 prim günü ile emekli ilan ettiler. Bizim 7-8 bin gün primimiz var.” diyen Uğurlu, yasayı bir günle kaçıranların ,emekli olabilmek için 60 yaşına kadar beklemek zorunda kaldığını kaydetti.

Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan randevu talep ettiklerini ve hükümetten yerel seçimler öncesinde söz almak istediklerini de iletti.

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