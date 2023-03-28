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Teoman emekliliğin tadını çıkarıyor. EYT ona da vurdu

Teoman önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Üstüne yemek döktüğü görülen Teoman “Ufak ufak konserler yapıyoruz. Benim emeklilik işi devam ediyor. Böyle çok mutluyum” dedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:52
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EYT ona da vurdu! Teoman emekliliğin tadını çıkarıyor.

Teoman emekliliğin tadını çıkarıyor. EYT ona da vurdu
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Ünlü rockçı Teoman emekli olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Teoman, kariyer planıyla ilgili konuşmuş ve "Genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim.. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum. Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" demişti.

Teoman, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir kafede oturup yemek yiyen şarkıcı, gazetecilerin isteği üzerine objektiflere poz verdi.

Konser hazırlığında olduğunu söyleyen Teoman, "Ufak ufak konserler yapıyoruz. Benim emeklilik işi devam ediyor. Ben böyle çok mutluyum. Kendime ayıracak çok vaktim var. Ufak ufak şarkılar da yazıyorum tabii ki. Boş zamanlarımı da mahallede, buralarda gezerek ve arkadaşlarım ile vakit geçiriyorum" diye konuştu.

55 yaşındaki ünlü rockçı, üstüne döktüğü yemek dikkat çekti.

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