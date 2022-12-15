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EYT’de merakla beklenen detay netleşti. Bakan Bilgin açıkladı

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesindeki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:50
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EYT’de merakla beklenen detay netleşti. Bakan Bilgin açıkladı

EYT’de merakla beklenen detay netleşti. Bakan Bilgin açıkladı
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Star Haber’de konuşan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” dedi.

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve patronların EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bilgin, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz” açıklamasında bulundu.

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Sihirbaz
15.12.2022 16:02
Ben bir eyt li olamayarak kesinlikle Akp ye oy vermeyeceğim.  
 
Eytli
15.12.2022 15:52
Eytde yaş sınırlaması getirilirse hiç bir eytli ve ailesi Erdogana oy vermiyecektir eyt ve ailelerinin oy potansiyeli 16 milyon civarıdır  
 
Murat Çelik
15.12.2022 15:51
Yeni olan açıklama nedir?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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