EYT’liler şartları sağlarlarsa bu parayı ödemeyecekler

Kaynak: Habertürk
EYT’liler şartları sağlarlarsa bu parayı ödemeyecekler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar koşulları sağlayanlar bu yıl emlak vergisi ödemeyecekler. Peki şartlar neler?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve diğer emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları vardır. Koşulları sağlayanlar emlak vergisi ödemezken sağlayamayanlar ise vergiyi ödüyor.

İlk defa emekli olanlar emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanırlar. Geçen yıl çıkan yasa ile emekli olan EYT’liler de bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilecek.

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Bu yıl emekli olanlar ise 2025 yılından itibaren emlak vergisinden muaf olabilecek.

Emekli olanların vergiden muaf olabilmesi için belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor.

KİMLER YARARLANAMAZ?

Eğer bir emekli herhangi bir işte çalışıyor emlak vergisinden muaf olamaz. EYT’liler için de aynı şey geçerli.

Öte yandan emlak vergisinin birinci taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor. Peşin ödeme yapmak isteyenler ise 31 Mayıs 2024 tarihine kadar ödeme yapmalılar.

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