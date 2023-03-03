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SGK'dan EYT'ye yoğun başvuru açıklaması. SGK önlerinde kuyruklar oluştu

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından SGK önlerinde kuyruklar oluştu. SGK'dan EYT'ye yoğun başvuru açıklaması geldi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:16
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EYT'ye yoğun başvuru sonrası SGK'dan açıklama

SGK'dan EYT'ye yoğun başvuru açıklaması. SGK önlerinde kuyruklar oluştu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası yoğun başvurulara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir" ifadelerine yer verildi.

SGK, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısının temin edilmesine gerek olmadığı aktardı.

SGK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir.

Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce "Emekli Olur" yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kurumumuz tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" ve "Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır.

Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır."

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