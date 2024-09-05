Eyüp öğretmenden acı haber. Saygısızlık yapan öğrencisini affetmişti

Ankara’da iki yıl önce öğrencisinin saygısız davranışlarına maruz kalan İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık (60), bu duruma hoşgörüyle yaklaşarak, tepki çeken öğrencisini affetmişti.

"Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Bu bizim evladımız, atamayız" sözleriyle öğrenciye sahip çıkan Sağlık, büyük takdir toplamıştı.

Ancak yaklaşık üç ay önce, evinin balkonunda temizlik yaparken üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan emekli öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 2022 yılında Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir özel okulda gerçekleşti.

İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eyüp Sağlık, sosyal medyada fenomen olmak isteyen bir öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalmıştı.

Başka bir öğrenci tarafından kaydedilen bu görüntüler, büyük tepki çekmiş ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ancak Sağlık, kendisine yapılan bu davranışa karşı öğrencisine sahip çıkarak onu affettiğini açıklamıştı.

Sağlık, verdiği bir röportajda, "Biz büyüğüz ve eğitimciyiz. Bir hata ile bir evladımızı kaybedemeyiz. O çocuk bilinçli değildi. Kendisine sahip çıktım" demişti.

Bu olayın ardından büyük takdir toplayan Sağlık, üç ay önce evinde temizlik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu balkondan düşerek ağır yaralandı.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sağlık’ın, sol kolunu kaybettiği, akciğerinde sorunlar oluştuğu ve vücudunun birçok yerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

Üç haftalık tedavisinin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilen Sağlık, burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eyüp Sağlık için, Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı ve gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sağlık’ın ağabeyi Ali Sağlık, kardeşinin düğününe katılmayı çok istediği kızının düğününe yetişemediğini belirterek, "Gözleri açık vefat etti. İyi bir insan ve başarılı bir öğretmendi. Öğrencisine ‘o çocuk bizim evladımız’ diyerek sahip çıkmıştı" dedi.