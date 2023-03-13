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İbrahim Üzülmez: Rakibin ekmeğine yağ sürdük

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İlk 45 dakikada pozisyonumuz yok, rakibe uzak oynadık. Rakibin ekmeğine yağ sürdük. Beklentinin uzağında bir performansımız vardı" dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 23:08
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Eyüpspor Altay maçının ardından İbrahim Üzülmez konuştu

İbrahim Üzülmez: Rakibin ekmeğine yağ sürdük
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, ikinci yarıda maçı kazanmak için her şeyi yaptıklarını ama golü bulamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, "Üzüldüğümüz bir maç oldu. Maç öncesinde 2 haftalık serimiz vardı. Bu maçı da kazanarak avantaj yakalamak istiyorduk gelecek haftalar için. Maalesef kötü bir başlangıç yaptık. İlk 45 dakikada pozisyonumuz yok, rakibe uzak oynadık. Rakibin ekmeğine yağ sürdük. Beklentinin uzağında bir performansımız vardı." diye konuştu.

İkinci yarıda yaptıkları hamlelerle oyunu değiştirdiklerini söyleyen Üzülmez şunları kaydetti:

"İkinci yarıda 3 değişiklikle yapılması gereken her şeyi yaptık. Rakibe baskı kurduk, pozisyona girdik, topumuz direkten döndü. 20'ye yakın pozisyonumuz vardı. Bu kadar baskıyı golle sonuçlandıramayınca puan alamıyorsunuz. Bizim için şanssız bir geceydi. Buraya gelen hakemler çok rahat maç yönetiyorlar. Oyuncular yerde 3 dakika yatıp kalkmıyor. Özeleştirimizi yapacağız. Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık ama olmadı, üzüntülüyüz. Şampiyonlukta bu tür mağlubiyetler oluyor. Buraya oyuncularımla biz getirdik. Hedefimize inanmış durumdayız. Bu maç bizim için bir iş kazası. İkinci yarıda maçı kaybedecek bir oyun oynamadık. Yediğimiz gol bizim klasımıza yakışmayan bir goldü. Gol öncesinde oyuncularımızı uyarmamıza rağmen sesimizi duyuramadık. Çok amatörce bir gol yedik ve kaybettik."

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