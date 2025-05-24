Eyüpspor Başkanı Özkaya’dan Shakhtar açıklaması: Kararını versin

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Eyüpspor Başkanı Özkaya’dan Shakhtar açıklaması: Kararını versin

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan’ın takımdaki geleceğine kendisinin karar vereceğini belirterek genç çalıştırıcının her kararına saygı duyacaklarını ifade etti.

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor’da başarılı bir başlangıç yapan Arda Turan’ın yeni adresi belli oluyor. Shakhtar Donetsk ile anlaştığı öne sürülen genç çalıştırıcı için Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya açıklamalarda bulundu

Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalar yapan Özkaya, Turan’ın ayrılığına dair net bir durum olmadığını ifade etti. Özkaya, “Arda kararını versin devam etmek isterse eder, etmek istemezse gider. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Arda'nın her türlü kararına saygılıyız. Karar tamamen kendisine ait" ifadelerini kullandı.

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