Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Eyüpspor. kendi sahasında Karagümrük'ü konuk etti. İlk yarıda durgun bir futbol vardı. İlk tehlikeli pozisyon Karagümrük'ten geldi. 14'te Balkovec'in sağdan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Eyüpspor 32'de tehlikeli geldi. Thiam'ın ortasında topun gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı ilk 45 dakikaya göre çok daha hareketliydi. 48'de Karagümrük yarı sahasında Atakan Çankaya'dan topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Grbic, gole izin vermedi. 52'de sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa penaltı noktası civarında gelişine vuran Thiam'ın şutunda kaleci Grbic, parmaklarının ucuyla yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi. 54'de Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, bir kez daha topu köşeden çıkardı. 60'da Karagümrük kontratağında Fofana, rakip kaleye taşıdığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki Doh'a verdi. Oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Marcos Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 66'da Eyüpspor golü buldu. Sol kanadın son çizgisinde Mujakic'in kale önüne ortasında, Emre Akbaba uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

1 DAKİKADA MAÇ DÖNDÜ

88'de Eyüpspor yüzde 99'luk bir pezosyonu değerlendiremedi. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Thiam, ceza sahası içinde açısını kaybettiği sırada pasını sağındaki Yalçın Kayan'a çıkardı. Bu oyuncunun şutu boş kaleye değil direğe gitti. Dönen topta ise Karagümrük golü attı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Tiago Çukur'un kaleye gönderdiği top arka direğe açıldı. Direk dibindeki Kranevitter, meşin yuvarlağı boş pozisyonda filelere gönderdi. Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken iki takım da küme düşme bölgesinde kaldı.