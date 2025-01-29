Eyüpspor oyuncusunu Yunanistan'a yolladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Anastasios Chatzigiovanis'in kiralık olarak Yunanistan ekibi Asteras Aktor FC'ye transfer olduğunu duyurdu.

EYÜPSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis’e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz.

Bu sezon Eyüpspor forması ile 6 maçta sadece 84 dakika forma giyen Anastasios Chatzigiovanis 1 asist yapabildi.