Eyüpspor'a Galatasaray'dan bir transfer daha

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Ryan Babel, Ömer Bayram, Jesse Sekidika temelli Alpaslan Öztürk’ü ise kiralık olarak kadrosuna katan 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor sarı-kırmızılılardan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

ANKARAGÜCÜ VE SAMSUNSPOR'DA DEVREDE

Hürriyet’te yer alan habere göre Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Samsunspor'da devrede olsada Eyüpspor'un Galatasaray ile olan ilişkileri ve Arda Turan'ın Emre Kılınç ile daha önce beraber oynamış olması İstanbul temsilcisini transferde bir adım öne geçiriyor.

PERFORMANSI

Emre Kılınç geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği BaşkenT temsilcisinde 34 maçta forma giymiş, bu maçlarda 2 gol ve 4 asist kaydetmişti.