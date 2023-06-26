Eyüpspor'a Galatasaray'dan bir transfer daha

Eyüpspor geçtiğimiz sezonu Ankaraücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Eyüpspor'a Galatasaray'dan bir transfer daha

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Ryan Babel, Ömer Bayram, Jesse Sekidika temelli Alpaslan Öztürk’ü ise kiralık olarak kadrosuna katan 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor sarı-kırmızılılardan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

ANKARAGÜCÜ VE SAMSUNSPOR'DA DEVREDE

Hürriyet’te yer alan habere göre Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Samsunspor'da devrede olsada Eyüpspor'un Galatasaray ile olan ilişkileri ve Arda Turan'ın Emre Kılınç ile daha önce beraber oynamış olması İstanbul temsilcisini transferde bir adım öne geçiriyor.

PERFORMANSI
Emre Kılınç geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği BaşkenT temsilcisinde 34 maçta forma giymiş, bu maçlarda 2 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı Güncel
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirildi Güncel
Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirildi
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi Magazin
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi
Rus rublesine Wagner darbesi. 15 ayın en düşük seviyesine geriledi Ekonomi
Rus rublesine Wagner darbesi. 15 ayın en düşük seviyesine geriledi
Rekabet Kurumu 65 aktif soruşturma yürütüyor Ekonomi
Rekabet Kurumu 65 aktif soruşturma yürütüyor
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı Güncel
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tekvando hocasına taciz dayağı: Spor salonunu bastılar Güncel
Tekvando hocasına taciz dayağı: Spor salonunu bastılar