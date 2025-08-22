Eyüpsultan’da kan donduran olay! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz hafta öldürülen Muammer Öztürk, cinayetin flaş gelişme. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüye göre 3 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Cinayetin eskiye dayalı bir husumet olduğu iddia edildi.

Akşemsettin mahallesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda sabah işine gitmek için otomobiline binen Muammer Öztürk uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Muammer Öztürk hayatını kaybederken, saldırganlar olayın ardından kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine 2 kişi olarak geldikleri, bir şüphelinin ise araca ateş ettiği görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayda silah kullanan M.T.U.(18) Beylikdüzün'de düzenlenen operasyonla yanında bulunan M.C.B. ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayla ilgili 17 yaşındaki N.B.A.'nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Saldırının eskiye dayalı bir husumet sonucu meydana geldiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.U ile N.B.A. tutuklanırken, M.C.B. yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

