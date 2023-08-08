Eyüpsultan'da kezzap atılan kediler tedavi ediliyor

Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir şüpheli tarafından üzerlerine asit ve kezzap dökülmesi sonucu yaralanan kedilerin tedavileri, veteriner ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KAYNAK: AA
Eyüpsultan'da kezzap atılan kediler tedavi ediliyor

Yaşanan olayın ardından 18 kedinin tedavisine, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde başlandı. Bakımevine getirilen kedilerden 12'sinin tedavi süreci devam ederken, 3'ü tedavileri tamamlanıp alındıkları bölgeye salıverildi, diğer 3'ü ise öldü.

Geçici Bakımevi Başhekim Yardımcısı Veteriner Hekim Dilara Berk, temmuz itibarıyla birimlerine asitle yaralanan 18 kedinin getirildiğini belirterek, "Şu an birimimizde 12'sinin tedavisi devam ediyor, 3 kedimizin alındığı ortama geri bırakılmasını gönüllüler eşliğinde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Uygulanan tedaviyle ilgili bilgi veren Berk, "Doku kayıplı kedilerin dokularının yerine gelmesi için tedavi sürecini devam ettiriyoruz . Çoğunun kan tabloları düzeldi. Enfeksiyonla ilgili sorunu çoğunlukla ortadan kaldırdık. Geniş yer kaplayan büyük yaraların tedavileri sürmekte.'' ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Ümit Bardakçı da tedavisi devam eden 3 kedinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini, riskli dönemi atlattıklarını söyledi.

Bardakçı, belediye olarak gönüllülerin sokakta gördükleri hasta veya yaralı hayvanlara ilişkin yaptıkları ihbarlar doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek, "Buradaki veteriner hekimler aracılığıyla sisteme girişi yapılıp, fotoğrafları, alındığı adres kaydediliyor. Muayenelerini yapıp, mikro çipini takıp tedavilerine başlıyoruz." dedi.

Tedavisi bitenlerin kısır değilse kısırlaştırıldığını dile getiren Bardakçı, daha sonra ihbarı yapan vatandaşlara da bilgi verilerek, sokak hayvanlarının alındıkları bölgeye salıverildiklerini kaydetti.

KEDİLERE İŞKENCE EDEN ZANLI TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitle yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçilmişti.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürmüştü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye, kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulanmıştı.

aa-20230808-31877144-31877140-eyupsultanda-asitle-yaralanan-kedilerin-tedavileri-suruyor.jpg

aa-20230808-31877144-31877141-eyupsultanda-asitle-yaralanan-kedilerin-tedavileri-suruyor.jpg

aa-20230808-31877144-31877143-eyupsultanda-asitle-yaralanan-kedilerin-tedavileri-suruyor.jpg

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon Güncel
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi Güncel
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Güncel
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı Güncel
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı' Spor
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı'
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı Güncel
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı