Eyüpsultan'da toprak kayması; çamurla dolan ev tahliye edildi

Olay, Karadolap Mahallesi Gamze Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle boş arazide toprak kayması oluştu. Bu sırada kayan çamur yığını ise bir gecekondunun duvarına hasar vererek içeri doldu.

Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprağın kaydığı alanda ve gecekonduda bir süre inceleme yaptı. Gecekondunun içinin çamurla dolduğunu tespit eden ekipler çevrede önlem aldı.

Şans eseri yaralanma ve can kaybının olmadığı olayın ardından, Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tedbir amaçlı gecekonduda yaşayanları tahliye etti.