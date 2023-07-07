Eyüp’te harem-selamlık plaj. Haftanın 3 günü erkeklerin girmesi yasak

İstanbul’da bulunan Eyüpsultan Belediyesi’nin harem-selamlık plaj açtığı ortaya çıktı.

Eyüp’te harem-selamlık plaj. Haftanın 3 günü erkeklerin girmesi yasak

Eyüpsultan Belediyesi’nin övgüyle bahsettiği plajda çarşamba, perşembe ve cuma günleri sadece kadınlar yer alıyor.

Belediye’den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Eyüpsultan’a değer katan önemli projelerden birisi Çiftalan Plajı... Eyüpsultan’ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Mahallesinde vatandaşların hizmetine açılan Çiftalan Plajı’ndan aynı anda 500 kişi faydalanabiliyor. Çiftalan Plajı, şehrin stresinden ve yoğunluğundan birkaç saatliğine de olsa kurtulmak isteyenler için İstanbul’un merkezinde keyifli bir haftasonu geçirme imkanı sunuyor. Eyüpsultanlıların aileleriyle birlikte denizin ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak için önemli bir alternatif sunan Çiftalan Plajı’nda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor. Çiftalan Plajı Pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği için kapalı; Salı, Cumartesi, Pazar günü aileler ve Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanıyor.

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(Eyüpsultan'ın Karadeniz kıyısında bulunan Çiftalan Plajı)

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