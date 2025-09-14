Eyyübiye'de tarla suyu faciası! Araç kanala devrildi: Çiftçi baba ve oğlu boğuldu

Şanlıurfa'da tarlalarını sulamak için suyun yönünü değiştirmeye çalışan baba ve oğlu, araçlarının tahliye kanalına devrilmesiyle boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre trajik kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki Mehmet Çakmak, 17 yaşındaki oğlu Yusuf Sami Çakmak'la pamuk tarlasını sulamaya gitti. Tarlanın bir bölümünü suladıktan sonra baba, oğluyla araçlarına binip suyun akışını değiştirmeye yöneldi.

TAHLİYE KANALINA YUVARLANDI

İddiaya göre, Mehmet Çakmak'ın kullandığı araç, belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hâkimiyetini yitirerek tahliye kanalına yuvarlandı. Ters dönüp sürüklenen araç, köprü girişinde sıkıştı.

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Haber alınır alınmaz jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, kepçeye bağlı halat yardımıyla aracı sudan çıkardı.

Araç içindeki baba ve oğluna müdahale eden personel, ikisinde de hayati bulgu tespit edemedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun vefat ettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

