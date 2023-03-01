AKP’li Belediye Başkanı deprem yayınına 'ezan' arası verirken seçim konuşmasında vermemiş. ‘Ezan okunuyor beklememiz lazım' demişti

Habertürk canlı yayınında "Ezan okunuyor beklememiz lazım" diyen AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, 2019 yılında ezan okunurken seçim konuşmasına devam ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki son durumu Habertürk yayınında aktaran AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Güngör, "Ezan okunuyor beklememiz lazım" diyerek konuşmasına ara vermek istediğini söyledi. Ersoy ise "Konuşabiliriz. Bildiğim kadarıyla caiz" karşılığını verdi.

EZAN OKUNURKEN VAATLERİNİ SIRALAMIŞ

Bu diyalogun ardından Güngör'ün, 31 Mart 2019 seçimlerinde AKP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı iken seçim çalışmaları sırasında ezan okunduğu ve konuşmaya devam ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Yerel haber kanalı AKSU TV Haber'in Youtube sayfasında 16 Mar 2019 tarihinde yayınlan videoda Güngör, ezan okunurken seçim çalışmaları hakkında konuştuğu anlar yer aldı.