Ezan sesine eski AKP'li isim tepki gösterdi. 'Bu yüksek sesli bağırtıyı lütfen kısın'

AKP eski İzmir İl Başkanı Ömür Kabak, sosyal medya platformu X hesabından yüksek ezan sesine tepki gösterdi.

Kabak, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda İzmir Valiliği ve Valisi, İzmir İl Müftülüğü, Çiğli Kaymakamlığı, Diyanet ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı etiketledi.

"BU YÜKSEK SESLİ BAĞIRTIYI LÜTFEN KISIN"

Kabak, evinin yakınında 2 camii bulunduğunu ve 2 camiinin de evlerine 600 er metre uzaklıkta olduğunu, bu nedenle 11 aylık bebeklerinin yüksek ezan sesi nedeniyle sürekli uyandığını ifade ederek yetkililere seslendi.

Aynı zamanda gezgin olan ve "Dünya Turu Seyir Defteri" kitabının yazarı olan Ömür Kabak, sosyal medya hesabından şunları söyledi,

"Ezan sesi Allah için ibadete çağrı yapan İslamın sesi mi, yoksa minik bebekleri her gün 5 defa derin uykusundan uyandıran, ağlatan cazgır gürültüsü mü? Artık sabrımız kalmadı; bu yüksek sesli bağırtıyı lütfen kısın. 11 aylık bebeğimizi her seferinde uyandırıyor. Etrafta daha yüzlerce bebek, yaşlı ve hasta var. Evimiz İzmir Çiğli Evka 2'de Çifte Minareli Cami ile Burak Camisi arasında, her ikisine 600'er metre uzaklıkta.”

Kabak, yaptığı paylaşımın devamında ise, İzmir Belediyesi ve İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediyesi ve Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın sosyal medya hesaplarını da etiketleyerek, Belediye başkanlarından da devlet katında girişim ve ilgi beklediklerini ifade etti.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDEN ÖMÜR KABAK’A CEVAP

Çiğli Belediyesi’nin sosyal medya platformu X hesabından Ömür Kabak'a cevap verildi. Yapılan açıklamada, "Merhaba, öneriniz ilgili Müdürlüğümüze iletilmiştir. İlginiz için teşekkür eder, Çiğli Belediyesi olarak sağlıklı günler dileriz” ifadeleri kullanıldı.

2010'DA AKP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

13 Aralık 2010 tarihli Hürriyet'te yer alan habere göre, 12 Eylül 2010 tarihli referandum öncesinde Ömür Kabak, İzmir'de "Evet oyları hayır oylarından az çıkarsa istifa ederim" ifadelerini kullanmış ve referandumdan sonra istifa dilekçesini vermişti.

O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül referandumundan tam üç ay sonra 12 Aralık tarihinde Kabak'ın istifasını kabul ettiğini açıklamıştı.