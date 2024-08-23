Datça'da dalkavuk eylemi

Sedat Kaya / Özel haber / YENİÇAĞ

Şezlongsuz Datça İnisiyatifi'nin düzenlediği eylemde vatandaşlar, havlu, şişme bot, deniz yastıklarıyla “Anayasal ve yasal hakkımız olan, kıyılara ücretsiz ulaşmayı istiyoruz” diye seslendi.

"DALKAVUKLAR; DOĞADAN, HALKTAN YANA BİR BELEDİYE İSTİYOR”

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un kamusal haklarını arayanlara "halk dalkavukluğu yapıyorlar" sözüne de tepki gösteren vatandaşlar, "Dalkavuklar; doğadan, halktan yana bir belediye istiyor” başlığı ile şu açıklamayı yaptılar.

"Biz her yıl belediye önüne gelmek zorunda mıyız? Bir yıl önce de burada düzenlediğimiz açıklamada, kıyılar dahil tüm kamusal alan işgallerine karşı “Belediye görevini yap!” demiştik. Aradan bir seçim geçti. Seçim öncesinde Datçalılara verilen sözleri biliyorsunuz; duyuyorsunuz. Yerel seçimler öncesinde verilen vaatlerini ve seçim sonrasında Belediye Başkanı’na sunduğumuz kıyı işgalleri raporunun akıbetini sormak istiyoruz.”

“DALKAVUKLAR BURADA, KIYILARI SAVUNUYOR”

Datçalılar'ın hiç kimsenin ceketine oy vermediği ifade edilen açıklamada belediyeye şu sorular yönetildi.

1. Göreve geldiğinizden beri, önemli bir kısmı da seçmeniniz olan halkın kıyı işgallerinin sonlandırılması taleplerini ne kadar dinlediniz?

2. Kıyılarla ilgili izlediğiniz politikalarda, yıllardır kıyılar için mücadele eden Datçalıları ne kadar sürece kattınız? Halkçı belediyecilik siyasetiniz ve vaatleriniz doğrultusunda, örneğin kıyı politikanızı oluştururken Şezlongsuz Datça İnisiyatifinin görüşlerini dikkate almayı hiç düşündünüz mü?

3. Anayasa ve Kıyı Kanunu hükümlerine göre, Kumluk’ta kıyı işgali ve kıyının doğal yapısının bozulması açısından çok katmanlı işlenen suçlar dururken, kıyıda küçük bir bölümü, saksılar, elektrik direkleri arasında halka açmayı, başarı olarak görüyor musunuz?

4. Taşlık’ta, resmi bir tebligatla, işletmelerin işgal ettikleri alanın yüzde 50 sini halka terk edeceksiniz derken, Kıyı Kanunu hükümlerine göre suç teşkil eden, yüzde 50si sizindir demiş olmuyor musunuz? Belediye olarak hem kanunlara uyma hem de bu kanunlar doğrultusunda denetim sorumluluğunuz bulunurken, Taşlık tebligatınızla suça teşvik etmiş olmuyor musunuz?

5. Karaincir’de bir tabela kaldırma işlemi yaptığınızı duyurdunuz. Peki Karaincir’deki işgalleri sonlandırmak için somut girişimleriniz olacak mı?

6- Mühürlediğiniz kaçak iskelelerde günlük kullanıma devam edilirken, bunu engellemeye, kaçak yapıları yıkmaya yönelik girişimleriniz olacak mı?

7. Kaçak yapı demişken, tüm halkın bildiği, encümen tarafından yıllar önce alınmış olan kıyı işgalcisi kaçak yapıların yıkım infazı yapılacak mı? Örneğin kamuya ait olan yeşil alanda yetkiniz gereği havuz ve merdiven işgalini ne zaman kaldıracaksın?

8. Kendi uhdenizde olan ve işletmelere kiraladığınız alanlarda ki kaçak yapıları yıkacak ve işgalleri sonlandıracak mısınız?

9. Datça kıyıları ile ilgili olarak açtığınız davada verilen yürütmenin durdurulması kararının gereğini yerine getirip, çok sayıda Datçalının başvurusunu dikkate alarak; bunun, mahkeme kararının uygulanmaması, bir Anayasa sorununa dönüşmesi konusunda ne yapacaksınız?

10-Belediyelerin yetkili olduğu açık hükmüne göre Belediyenin kiraladığı yerlerde kıyı işgallerini ve Datça kıyılarında MUÇEV tarafından kiralanmamış yerlerdeki kıyı işgallerini kaldırmak yetkinizi ne zaman kullanacaksınız?

11. Tüm bunları soran, takip eden, eleştiren halka dalkavuk dediğiniz için özür dileyecek misiniz?