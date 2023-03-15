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Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor

Meyvesinin kabuğundan elde edilen aromasıyla meşhur bergamotla 8 yıl önce tanışan Mersinli üretici, 1 kiloyu geçen sıra dışı büyüklükte ürün yetiştirdi. Tek bir ağaçtan 500 kilo meyve alıyor.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:43
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Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor

Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
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Erdemli ilçesinde narenciye üretimi yapan Şaban Yılmaz, 8 yıl önce ot sandığı bergamotun turunçgil ailesinden bir meyve olduğunu öğrendi, deneme amacıyla bahçesine fidanını dikti. 

Yer yer ağacından 1 kiloyu geçen sıra dışı büyüklükte meyveler de alan Yılmaz, bu yıl sezon boyunca ise ağacından 500 kiloya yakın ürün aldığını belirterek, artık üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediğini kaydetti. 

Kozmetik sanayi ve içecek sanayisinde özellikle de çaylara aroma verici olarak kullanılan bergamota son yıllarda talep artışının da yaşandığı ifade edildi.

Deneme için diktiği ağaçtan sıra dışı büyüklükte meyveler aldığını ve üretimi geliştirmek istediğini ifade eden üretici Şaban Yılmaz, "Bir ağaç diktim meyvesini aldım, verimi çok güzel. Bergamotu biz ot sanıyorduk, yoksa limon türündenmiş. En kalitelisi de buymuş. Bunu çoğaltmayı düşünüyoruz. Piyasası Antalya'da var, gelip giden var, dikersen 30 yıl alma garantisi veriyorlar" diye konuştu.

Şaban Yılmaz "Bu yıl ağacım 500 kiloya yakın meyve verdi. Tanesi 1 kilo 200 gram gelen var. Bunun reçeli de çok güzel oluyor. Aynı aromayı reçelde de veriyor. Çoğaltacağız bunu, bizim buralarda yok. Ankara'da İstanbul'da lüks marketlerde oluyor, dışarıdan getiriliyormuş veya Antalya'dan temin ediliyormuş" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde turunçgil üzerine araştırma yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Yılmaz da bergamot ile ilgili bilgiler aktardı. 

Yılmaz, "16. yüzyılda Çin'den Bergama ilçesine gelen bergamotun ismini buradan aldığı bilinmektedir. Bergamot özellikle kokusu, aroması, kozmetik sanayisinde kullanılmasıyla ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda kabuğunun rendelenmesiyle çaylara da aromatik bir tat verdiği bilinmektedir" diye konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Yılmaz  "Turunçgiller familyasından olan bergamot turunçgillerin yetiştirildiği tüm bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde özellikle Mersin, Adana, Hatay, Antalya, Muğla bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilebiliyor. Yüksek miktarda C vitamini içeriği ile insan sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ayrıca kokusu, aroması, vitamin bileşenleriyle de hem kozmetik sanayiinde, hem insan sağlığı açısından önem arz etmektedir" dedi.

Ali Yılmaz, bergamotun özellikle çaylara aroma verici olarak kullanıldığını da kaydetti.

 

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