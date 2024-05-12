Ezdi çiğnedi öptü ve bale yaptı. Böyle vahşet görülmedi

Houston’da bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz bir otomobil, kaldırımda yürüyen bir adama doğru hızla gelerek çarptığı görünüyor. Çarpmadan sonra arabayla talihsiz adamın üzerinden bir kez daha geçen cani, daha sonra arabasından inerek yerde yatan cesedi öpüyor. Etraftaki insanların şok içerisinde izlediği sürücü daha sonra adamın üzerinden bale hareketi yaparak atlıyor.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada 64 yaşında olduğu bildirilen Steven Anderson'ın postalarını kontrol etmek için yürüdüğü sırada fena şekilde can verdiği belirtildi.

Cinayetle suçlanan sürücü Karon Fisher’ın 20 yaşında bir trans birey olduğu ve aynı gün bir hastane personeline saldırmakla da suçlandığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre sürücü 2 milyon dolarlık kefalet ücreti karşılığında serbest bırakıldı.