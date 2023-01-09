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Cristiano Ronaldo ilk maçına hazırlanıyor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transfer olduktan sonra ilk maçına yıllarca bireysel rekabet ettiği Lionel Messi'nin takımı PSG karşısında çıkacak.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:57
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Ezeli rakibiyle karşılaşacak. Ronaldo ilk maçına hazırlanıyor

Cristiano Ronaldo ilk maçına hazırlanıyor
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Cristiano Ronaldo, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. 

Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yabancı sınırlaması nedeniyle henüz takımının formasını giyemedi. 

Cristiano Ronaldo, 19 Ocak'ta PSG ile Al-Nassr ve Al-Hilal takımlarının karmasını karşı karşıya getirecek maçta forma giyecek.

İLK MAÇINA PSG KARŞISINDA ÇIKACAK

Al Nassr teknik direktörü Rudi García açıklamasında "Cristiano Ronaldo, Al-Hilal ve Al-Nassr karmasının Paris Saint-Germain ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla ilk maçına çıkacak." dedi. 

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'daki ilk maçında Lionel Messi'ye rakip olacak. Bu eşleşmenin ikili arasındaki rekabetteki son karşılaşma olacağı tahmin ediliyor. 

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