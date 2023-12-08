Ezel'in Eyşan'ı aslında bakın kim olacakmış. Meğer ilk teklif o isme gitmiş

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Ezel dizisi toplamda 2. sezon boyunca izleyicisinin karşısına çıktı. 2009-2011 yılları arasında yayınlanan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettirdi.

Fenomen dizide pek çok ünlü isim rol aldı. Bunlardan birisi de efsane karakter Eyşan'ı canlandıran güzel oyuncu Cansu Dere oldu. Ancak yıllar sonra ortaya başka bir gerçek çıktı.

İddiaya göre, Eyşan rolü için ilk teklif aslında Cansu Dere'ye gitmedi. Ezel'in Eyşan'ı için meğer ilk olarak Zeynep Beşerler'e teklif gitmiş ancak ünlü isim teklifi kabul etmemiş.

Beşerler, bu gerçeği ise yıllar sonra katıldığı bir magazin programında açıklamış.



