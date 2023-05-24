Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 3 hafta önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın bebek beklediği ortaya çıktı. Mola "Şu anda sadece eşim ve ailem biliyor" diyerek müjdeli haberi doğruladı.

Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda yapımda başrol oynayan Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.

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GELİNLİKLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP DUYURDU

Müjdeli haberi gelinlikli fotoğrafını Instagram sayfasından duyurarak paylaşan Ezgi Mola'ya, beğeni ve yorum yağdı.

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Ezgi Mola'nın bebek beklediği ortaya çıktı. Ünlü isim, "Şu anda sadece eşim ve ailem biliyor" diyerek, müjdeli haberi doğruladı.

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