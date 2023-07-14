Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Çift, Alaçatı'da düzenledikleri bir partiyle bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.

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Ezgi Mola, yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmesinden günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

ÜNLÜ DOSTLARI EŞLİK ETTİ

Ünlü çift, son olarak İzmir Alaçatı'da düzenledikleri bir partiyle bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

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İkiliye; Murat Boz, Sinan Engin-Ayşe Engin, Oğulcan Engin, Berfu Yenenler-Eser Yenenler ve Enis Arıkan eşlik etti. Partide, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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