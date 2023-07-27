Ezgi Mola karnı burnunda pozlarını paylaştı

Dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız dünyaevine giren Ezgi Mola, kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Altı aylık hamile olan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Ezgi Mola karnı burnunda pozlarını paylaştı

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

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Murat Boz, Gupse Özay, Berkay, Özlem Ada Şahin, İbrahim Büyükak, Sinan Engin, Oğulcan Engin Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı cinsiyet partisinde Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bir oğlu olacağı ortaya çıkmıştı.

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Ezgi Mola, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

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Altı aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Mola'nın karelerine beğeni yağdı.


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