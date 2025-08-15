Ezgi Mola’dan eski eşe büyük vefa! Yanından bir an olsun ayrılmadı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz günlerde eşi Mustafa Aksakallı’dan ayrıldı. Ezgi Mola, eşinin Çeşme’deki mekanında uğradığı silahlı saldırının ardından bir an olsun yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, ünlü oyuncu Ezgi Mola, evliliğini sonlandırdığı eski eşi işletmeci Mustafa Aksakallı’nın başına gelen talihsiz olayın ardından büyük vefa gösterdi.

SOLUĞU ESKİ EŞİNİN YANINDA ALMIŞTI

Mola, eski eşi işletmeci Mustafa Aksakallı’nın Çeşme’deki mekânında silahla vurulmasının ardından soluğu yanında almıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Aksakallı, önceki gün taburcu edildi. Edinilen bilgilere göre Ezgi Mola çocuğunun babasını bu süreçte hiç yalnız bırakmamış.

