Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Ezgi Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda gidiyor" dedi.

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması

Mustafa Aksallı ile evlenen Ezgi Mola, şu sıralar hamilelik heyecanı yaşıyor.
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan, sürpriz bir şekilde cinsiyet partisi düzenledi.

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Çiftin Alaçatı'da işlettikleri mekanda yapılan partide, arkadaşları ikiliyi yalnız bırakmadı.

Erkek bebek dünyaya getireceği öğrenilen Ezgi Mola, duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.

"SAĞLIKLI GELSİN YETER"

Mutlu günün de Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" dedi.

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Aksaklı da “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuştu.

Partiyi düzenleyen Enis Arıkan ise "Hani güleriz eğleniriz, birbirimize yollayıp yollayıp güleriz. Dolayısıyla bu da hem gelecek olan yavrucağa, hem bize bir anı oldu" dedi.

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