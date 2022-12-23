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Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi okudum

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, Üniversite öğrencilerine destek amacıyla kurulan ‘Askıda Ne Var’ sosyal girişiminin 10’uncu yıl tanıtımında yer aldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:56
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Ezgi Mola’dan itiraf: Bir yardımsever sayesinde burslu okudum

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi okudum
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Üniversite öğrencilerine destek olan Askıda Ne Var platformu için kamera karşısına geçen Ezgi Mola, öğrencilere destek verilmesi için çağrıda bulundu. 

Üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini söyleyen Mola, “Bence iyiliği, sevgiyi, bir karanfil gibi elden ele uzatmak, paylaşmak gerek. Ve bu sene 10’uncu yılını kutlayan Askıda Ne Var sosyal girişimi bunu çok güzel yapıyor, binlerce gönüllüsüyle öğrencilere destek oluyor.” dedi.

Tanıtım filminde yer alan “Sen Bensin, Ben de Senim. Sana Ne yaparsam kendime yapmış sayarım” sözünün anlamını üniversite yıllarında öğrendiğini söyleyen Mola, kendisine de o dönem burs veren bir yardımsever sayesinde, daha rahat bir dönem geçirdiğini ifade etti.
 

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