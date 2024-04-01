Ezgi Mola'dan Turgut Altınok'a olay gönderme

Ülkemizin başkenti Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş oldu.

Mansur Yavaş'ın zafer konuşması da destekçilerinden büyük beğeni topladı. Sosyal medya platformlarında birleştirici konuşmasıyla beğeni toplayan Mansur Yavaş'a bir yorum da Ezgi Mola'dan geldi.

"HALKTAN ALINANIN HALKA VERİLDİĞİ BİR DEVİR"

Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş'ı tebrik etti. Ak Parti’nin adayı Turgut Altınok'a ise gönderme yaptı.

"Birleştirici her söylemi destekliyor, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullanan ünlü oyuncu paylaşımının devamında "Bu bir maç değil, kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı. Daha gidecek çok yol var, yemeden, yedirmeden, halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın.” dedi.

Turgut Altınok’a “Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela!" diyerek gönderme yapan Mola, “Biz bunları duyduk, duymayalım artık. Hayırlı olsun Türkiye.” diyerek sözlerini noktaladı.