Ezgi Mola'nın kahkahaları plajda yankılandı

Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta evlenmişti. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan başarılı oyuncu, eşiyle plajda bol kahkahalı bir gün geçirdi.

Ezgi Mola'nın kahkahaları plajda yankılandı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Erkek bebek bekleyen ve yaz bitiminde doğum yapması beklenen Ezgi Mola, İbiza’dan döndü.

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Oyuncu önceki gün eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme’de bir plajda görüntülendi. Birlikte suda el ele yürüyüp sohbet ettiler. Sık sık kahkaha attılar. Aksakallı daha sonra eşini suyun içinde kucakladı. Göbeğinden uzun uzun öptü.

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İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek fazla zaman ayıramayan Mustafa Aksakallı, eşiyle baş başa denize girip günün tadını çıkardı.

ezgi-mola-ve-mustafa-aksakalli-nin-kahkahalari-plajda-yankilandi-mrjua.jpgGÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Denizde yürüyüp sohbet ederken eşinin onu güldürmesiyle birlikte kahkahalar atmaya başlayan Ezgi Mola, uzun süre gülmekten kendini alamadı.

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KARNINDAN UZUN UZUN ÖPTÜ

Bir süre sonra oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Mustafa Aksakallı, hem bebeklerine hem de eşine olan sevgisini göstermek için Ezgi’nin karnından uzun uzun öptü.


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