Ezgi Mola'nın kahkahaları plajda yankılandı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Erkek bebek bekleyen ve yaz bitiminde doğum yapması beklenen Ezgi Mola, İbiza’dan döndü.

Oyuncu önceki gün eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme’de bir plajda görüntülendi. Birlikte suda el ele yürüyüp sohbet ettiler. Sık sık kahkaha attılar. Aksakallı daha sonra eşini suyun içinde kucakladı. Göbeğinden uzun uzun öptü.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek fazla zaman ayıramayan Mustafa Aksakallı, eşiyle baş başa denize girip günün tadını çıkardı.

GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Denizde yürüyüp sohbet ederken eşinin onu güldürmesiyle birlikte kahkahalar atmaya başlayan Ezgi Mola, uzun süre gülmekten kendini alamadı.

KARNINDAN UZUN UZUN ÖPTÜ

Bir süre sonra oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Mustafa Aksakallı, hem bebeklerine hem de eşine olan sevgisini göstermek için Ezgi’nin karnından uzun uzun öptü.



