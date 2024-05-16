F-16 sesi panik yarattı! Esnaf kendini yere atıp emekledi

Türk Hava Kuvvetleri, 1 Haziran'da Kuruluş Günü hazırlıkları nedeniyle prova yaptı. Provada, F-16 uçağı, ilçede alçak uçuş gerçekleştirdi.

Çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, uçağın sesinden tedirgin olurken, deprem olduğunu zannederek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı. Güler'in emeklediği anlar ve nişanlısının iş yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

"BİZ DEPREM OLUYOR SANDIK, F-16 UÇAĞI GEÇMİŞ"

Teoman Kaan Güler, Osmaniye’de büyük bir deprem yaşadıklarını, o yüzden sesi duyunca deprem olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım. Biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı. Ben deprem oluyor sandım, korkuyla kendimi yere attım, sonrasında emekleyerek bulunduğum ortamdan çıkmaya çalıştım. Dışarı çıkınca ne olduğunun farkına vardım. F-16 uçağı yakın geçiş yapmış ilçemizde, sonra dükkana girdim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, komik bir görüntü ortaya çıkmış. Nişanlım arkada yatıyordu hasta olduğu için, o da sesleri duyunca deprem oluyor sanmış, arka tarafta uzun süre terliklerini aramış. Komik bir görüntü ortaya çıktı. Biz deprem oluyor sandık, F-16 uçağı geçmiş" diye konuştu.