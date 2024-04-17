F-16'lar bugün ses hızını aşacak. O ilde yaşayanlar dikkat

Eskişehir semaları bugün F-16'ların ses üstü test uçuşları nedeniyle inleyecek. F-16'ların ses hızını aşmasıyla birlikte Eskişehir genelinte sonik patlama sesleri duyulması bekleniyor. Uçaklar 19 Nisan günü ise yapılacak prova kapsamında alçak uçuş gerçekleştirecek. Bu nedenden dolayı yaşanacak sonik patlamalar nedeniyle uçak gürültüsünü alışık olan Eskişehirliler olumsuzluklara karşı yine de uyarıldı. Bugünkü uçuşlar saat 17.00'ye kadar sürecek.

MUHARİP HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ESKİŞEHİR'DE BULUNUYOR

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı, tüm muharip unsurları bünyesinde toplayarak Türkiye hava sahasını korumak ve savaş şartlarında gereken hava operasyonlarını gerçekleştirmekle görevli kuvvettir. Karargâhı Eskişehir'dedir. Türk Hava Kuvvetleri'nin ana hava kuvvetidir. Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya'dır.

SONİK PATLAMA NEDİR

Sonik patlama, ses dalgası kaynağının ses hızında ya da ses hızından daha hızlı biçimde hareket etmesi sonucu oluşan şiddetli ses patlamalarıdır.