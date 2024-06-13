F-16’lar için imzalar atıldı. MSB resmen açıkladı

Türkiye ile ABD arasında F-16 alımına ilişkin yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindi. Milli Savunma Bakanlığı, imzaların atıldığını belirterek detaylar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan bakanlık kaynakları sözleşmelerin imzalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada “Detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan ancak ertelendiği duyurulan yerel seçimlere ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."