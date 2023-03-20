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F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde 3'üncülük Alonso'dan Russell'a geçti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 00:14
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F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde klasman belli oldu

F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Aston Martin takımının pilotu Fernando Alonso, yarış sonrası aldığı 10 saniye cezası yüzünden 4'üncülüğe geriledi.

Formula 1'in internet sitesindeki açıklamaya göre, otomobilini start alacağı cebe hatalı yerleştirdiği için 5 saniye ceza verilen Alonso'nun, cezasını doğru çekip çekmediği komiserler kurulu tarafından incelendi.

Aston Martin mekanikerlerinin "pit stop" sırasında Alonso'nun aracına 5 saniye geçmeden dokunduğunu tespit eden komiserler, bu sebeple 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırdı.

Ceza sonrası Alonso 4'üncülüğe gerilerken, Mercedes takımından George Russell 2. ayak yarışında 3. sıraya yükseldi. Alonso'nun pilotlar klasmanındaki puanı da 30'dan 27'ye düştü.

Russell ile Alonso'nun yer değiştirmesinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 43

3. Fernando Alonso (İspanya): 27

4. George Russell (Büyük Britanya): 21

5. Carlos Sainz (İspanya): 20

TAKIMLAR

1. Red Bull: 87

2. Mercedes: 41

3. Aston Martin: 35

4. Ferrari: 26

5. Alpine: 8

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