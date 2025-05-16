F1’de yürekler ağza geldi: Hadjar'ın kariyeri bite yazdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
F1’de yürekler ağza geldi: Hadjar'ın kariyeri bite yazdı

Genç pilot Isack Hadjar, Formula 1 kariyerine büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Islak pistte yaptığı hata, hem kendisini hem takımı zor durumda bıraktı.

Formula 1’in 2025 sezonunun Avustralya ayağı, Racing Bulls pilotu Isack Hadjar için unutulmaz ancak talihsiz bir başlangıçla hafızalara kazındı. Henüz formasyon turunun ilk virajında aracının kontrolünü kaybeden Hadjar, arka kanadını bariyerlere çarparak kırdı. Kaza nedeniyle yarışın startı gecikti.

Henüz ilk yarışına çıkan Hadjar, kazayla ilgili olarak “Takımı hayal kırıklığına uğrattım. Aşırı zorladım, arkayı kaybettim ve kontrolü sağlayamadım” dedi. Yağmurlu pist koşullarını gerekçe göstermeyen genç Fransız pilot, “Sezonun bu kadar başında arabayı kırmak kalbimi kırdı” ifadelerini kullandı.

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DESTEĞİ HAMİLTON'IN BABASINDAN ALDI

Hadjar, Melbourne’deki kazanın ardından büyük moral bozukluğu yaşarken, Lewis Hamilton’ın babası Anthony Hamilton’dan destek gördü. Paddock alanında genç pilota moral veren Hamilton, “Başını dik tut, dün iyi iş çıkardın” diyerek teselli etti.

Ayrıca Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali de Hadjar’ı ziyaret ederek moral verdi. Takım alanında yaşadığı bu destek, Hadjar için anlamlı bir teselli oldu. Hadjar, “Kariyerimin en kötü anında gelip bana destek vermeleri çok değerliydi” dedi.

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SIRALAMALARDA HIZLIYDI

Yarış öncesinde umut vaat eden performans sergileyen Hadjar, antrenman turlarında dikkat çeken dereceler elde etmişti. Sıralama turlarında ise 11. sıraya yerleşerek Q3’ü kıl payı kaçırmıştı. Kendi hızından emin olduğunu belirten Hadjar, “Hız orada, bunu biliyorum” açıklamasında bulundu.

Genç pilot, bu kazanın ardından moral kaybı yaşasa da Formula 1’e zorlu bir yoldan geldiğini ve güçlü kalacağını söyledi.

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