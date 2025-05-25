F2'de görülmemiş kaza!

Kaynak: Haber Merkezi
F2'de görülmemiş kaza!

F2 Monaco'da olaylı yarış meydana geldi. Crawford, Grand Prix'si kazanırken Fornaroli 2. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Start anında pole pozisyonundaki Alex Dunne, ikinci sıradan başlayan Victor Martins tarafından geçildi.

Ancak Dunne, Sainte Devote virajında agresif bir savunmayla Martins'i bariyerlere doğru itti ve neredeyse gridin yarısının karıştığı büyük bir zincirleme kazaya yol açtı.

Uzun süren kırmızı bayraklar sonrası, Leonardo Fornaroli liderliği aldı ve Arvid Lindblad ile Sebastian Montoya’ya karşı yerini korudu. Jak Crawford ise lider grubun hemen arkasında onları yakından takip ediyordu.Dino Beganovic'in Casino'da yaşadığı kaza sonrası güvenlik aracı piste girdi. Bu sırada Crawford pit girişini geçerken tam zamanında bir pit stop yaptı.

Lider üçlü ise güvenlik aracı arkasında fazladan bir tur atmak zorunda kaldı, bu da Crawford'un piste lider olarak dönmesini sağladı. Fornaroli ve Lindblad podyuma çıkan diğer isimler oldu.

Ancak Lindblad, pit yolunda hız limitini aştığı için beş saniyelik zaman cezası aldı ve dokuzunculuğa geriledi. Yarışın ilk startında gridde kalan Montoya ise bu sayede üçüncü oldu.

İşte yaşanan kaza anı;

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