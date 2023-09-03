F3L Open International Cup 2 metre Planör Yarışması Eskişehir’de yapıldı

Eskişehir'de, Türk Hava Kurumu (THK) ve Eskişehir Havacılık Kulübü işbirliğiyle "F3L Open International Cup 2 metre Planör Yarışması" düzenlendi.

KAYNAK: AA
F3L Open International Cup 2 metre Planör Yarışması Eskişehir’de yapıldı

THK İnönü Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen yarışmalarda, aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı 30 kişi, "Raund" ve "Fly-Off" uçuşları yaparak dereceye girmeye çalıştı.

THK Model Uçak Okul Müdürü Mehmet Arslan, bir kısmının şehir dışından geldiği 30 yarışmacının yanı sıra hakem, görevli ve katılımcılarla birlikte yaklaşık 100 kişinin alanda olduğunu söyledi.

Yarışmanın amacının yaklaşık 150 metrelik bir mesafede radyo kontrollü planörü havaya kaldırarak uzun süre havada tutabilmek olduğunu kaydeden Arslan, "Uzun süre havalandıktan sonra da 15 metre çapında belirlenen bir alana inerek 100 puan alıyorsunuz. Bu en az minimum 4 raund olacak şekilde uçuş yapılıyor. Bugün biz toplam 8 raund yapacağız. Hava müsait olursa 2 tane Fly-Off uçuşları yapacağız. Bunun sonucunda da dereceye girenler ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek." diye konuştu.

THK'nin Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun bir üyesi olduğuna değinen Arslan, şunları kaydetti:

"THK kurulduktan yaklaşık 4 yıl sonra oraya üye olmuş. O zamandan bu yana da faaliyetlerini bu platformda devam ettiriyor. Dolayısıyla bu yarışma da bizim 'Open International' dediğimiz uluslararası açık bir yarışma. Burada yarışmacılarımız içinde aynı zamanda Avrupa'dan ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen katılımcılarımız var. Onları burada misafir ediyoruz. Elimizden geldiği kadar ağırlamaya çalışıyoruz. "

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle etkinlik sona erecek.

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